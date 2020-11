Dinamarca vai abater milhões de visons após encontrar mutação da Covid-19 nesses animais

Anúncio de que mutação da Covid-19 foi encontrada nos mamíferos que se assemelham a furões foi feito pela primeira-ministra Mette Frederiksen em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4

Sergey Ryzhkov/Creative Commons Animal se assemelha a furão e é usado para produção de casacos de pele na Dinamarca



A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o governo vai executar entre 15 e 17 milhões de visons, mamíferos que se assemelham a furões, após uma mutação do novo coronavírus ser encontrada nos animais podendo ser transmitida para os humanos. Pelo menos 12 pessoas já foram diagnosticadas com a mutação do vírus, que apresenta pouca reação aos antibióticos habituais e pode ameaçar o desenvolvimento de vacinas no mundo, segundo a imprensa local. A responsabilidade de dizimar a população de visons foi atribuída a três órgãos do governo: Forças Armadas, Agência de Gerência de Emergências e Segurança Nacional. A maneira como esses animais serão mortos não foi detalhada pelo governo.

A Dinamarca é o país com maior exportação de pele de vison do planeta, sendo responsável por 40% da produção total do mundo. A pele do animal é o terceiro produto mais exportado do país e gera milhões em coroas dinamarquesas e milhares de empregos em fazendas. Até o momento, a infecção por Covid-19 entre os animais foi encontrada em 207 regiões produtoras. A primeira-ministra ainda não anunciou medidas econômicas, mas disse que até mesmo os animais “reprodutores” serão executados para conter o surto. “Você perde uma vida de trabalho, em alguns casos um trabalho herdado por gerações. É um dia de muito pesar para todos vocês que trabalham na indústria de visons. O governo está ciente disso”, afirmou.