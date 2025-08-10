Direita perde força no Chile e representante de Boric ganha força 

Últimas pesquisas indicam Jara com 31,6% dos votos, seguida por Kast com 25,4% e Matthei com 15,7%. Jeannette Jara, que já ocupou o cargo de ministra do Trabalho e Previdência, promete implementar avanços sociais em sua campanha.

Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP Candidata presidencial do Chile, Evelyn Matthei, da coalizão Chile Vamos, discursa durante visita a uma empresa atacadista de produtos de limpeza em Santiago



Evelyn Matthei, que liderava as intenções de voto para a Presidência do Chile, agora enfrenta uma forte concorrência de Jeannette Jara, representante do governo de centro-esquerda de Gabriel Boric, e José Antonio Kast, da ultradireita. A eleição, marcada para 16 de novembro, decidirá quem sucederá Boric, que não pode concorrer à reeleição. As últimas pesquisas indicam Jara com 31,6% dos votos, seguida por Kast com 25,4% e Matthei com 15,7%. Jeannette Jara, que já ocupou o cargo de ministra do Trabalho e Previdência, promete implementar avanços sociais em sua campanha. Por outro lado, José Antonio Kast, líder do Partido Republicano, é conhecido por suas posições ultraconservadoras e por ter elogiado o legado de Augusto Pinochet. Matthei, também ex-ministra do Trabalho, sugere a fusão de ministérios e a redução de gastos públicos como parte de sua proposta.

As divisões dentro do espectro político da direita chilena se intensificaram, com Jara sendo a única candidata apoiada pelo governo. Kast tem se destacado por seu discurso crítico em relação à imigração, o que ressoa com uma parte significativa do eleitorado. Matthei, por sua vez, acusou seus adversários de promover uma campanha de desinformação contra ela e chegou a anunciar ações legais, mas acabou recuando após pressões de líderes do setor empresarial.

Recentemente, um grupo de 167 líderes empresariais fez um apelo pela união entre Kast, Matthei e Kaiser, evidenciando a necessidade de coesão entre as forças de direita. A coalizão de Matthei enfrenta desafios, com muitos de seus apoiadores se deslocando para o lado de Kast. A senadora Paulina Nuñez expressou apoio a Matthei, que, por sua vez, ressaltou que os chilenos buscam soluções para seus problemas, e não disputas internas entre os candidatos.

