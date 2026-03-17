Diretor de Contraterrorismo dos EUA renuncia: ‘Não posso apoiar a guerra no Irã’

Joseph Kent enviou uma carta ao presidente Donald Trump apontando que o país iraniano não representa uma ameaça iminente a Washington

SAUL LOEB / AFP Joseph Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos



O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent, renunciou ao cargo nesta terça-feira (17) em protesto contra a ofensiva militar conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã. Kent é o primeiro alto funcionário a deixar a gestão de Donald Trump em discordância com o atual conflito. “Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã”, declarou.

Veterano das Forças Especiais Boinas Verdes, com inúmeras missões de combate no currículo, Kent enviou uma carta de demissão ao presidente americano. No documento, justificou a decisão apontando que o Irã não representa uma ameaça iminente ao país.

O ex-diretor não poupou críticas à influência externa sobre a política de Washington e responsabilizou Tel Aviv pela escalada militar. Segundo Kent, o governo cedeu à pressão de autoridades israelenses e de um “poderoso lobby” nos Estados Unidos.

A articulação, aliada ao apoio de membros influentes da imprensa, teria criado uma campanha de desinformação que minou a plataforma “América Primeiro” (America First). “Essa câmara de eco foi usada para enganá-los, fazendo-os acreditar que se atacássemos agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida”, escreveu. Kent classificou a promessa como mentirosa e a comparou à mesma tática utilizada no passado para arrastar os EUA para a “desastrosa guerra do Iraque”.

Na carta, Kent também cobrou coerência de Trump. Ele lembrou o presidente de que, até junho do ano passado, a própria Casa Branca reconhecia as intervenções no Oriente Médio como uma “armadilha que roubava as preciosas vidas de nossos patriotas e esgotava a riqueza e a prosperidade da nação”.

Kent terminou dizendo que não pode “apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer em uma guerra que não traz nenhum benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas”.

*Com informações da AFP