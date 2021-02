Homem procurado por invasão ao Capitólio é preso em aeroporto tentando fugir dos EUA

FBI encontrou Steve Maldonado em aeroporto na Flórida; homem que era procurado desde o dia 6 de janeiro e estava tentando embarcar para Porto Rico

FBI/Divulgação/06.01.2021 Imagens de Maldonado foram divulgadas pelo FBI



O departamento de investigação norte-americana, FBI, anunciou nesta quarta-feira, 10, que prendeu mais um suspeito de invadir o Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. A prisão foi realizada no aeroporto de Orlando, na Flórida. O homem, identificado como Steve Maldonado, é a 13ª pessoa do estado a ser presa pela invasão que deixou cinco pessoas mortas no dia de confirmação da vitória de Joe Biden para o cargo de presidente em Washington D.C. Segundo o FBI, Maldonado foi encontrado após ser denunciado por duas pessoas diferentes que viram fotos dele sendo divulgadas na imprensa norte-americana.

Nas fotos divulgadas pelo FBI do dia do crime, o suspeito pode ser visto usando um boné com o nome de Trump e levantando uma bandeira azul. Segundo o canal Fox News, Maldonado tentava embarcar para Porto Rico quando foi interceptado por policiais. Ele é acusado pelos crimes de invasão e conduta desordenada com intuito de perturbar a ordem governamental. Levado à corte, ele solicitou ajuda de um defensor público e foi solto sob fiança de US$ 25 mil (equivalente a R$ 134 mil). Agora, o homem deve comparecer diante de um juiz de Washington D.C. na próxima sexta-feira, 12.