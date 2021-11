Disney da China fecha para funcionários fazerem testes para Covid-19 nesta quarta-feira

Governo local determinou que todas as pessoas que estiverem no parque entre 11h e 18h sejam testadas contra o novo coronavírus até a próxima quinta-feira

EFE / YM Mickey e Minnie Mouse junto a uma árvore de Natal no parque da Disney, Disneylandia, em Hong Kong, na China.



A Hong Kong Disneylândia, na China, ficará fechada nesta quarta-feira, 17, para acelerar os testes de Covid-19 de funcionários, segundo a empresa que administra o complexo. Em comunicado, ela explicou que o governo local “emitiu uma diretriz de obrigatoriedade de testes que solicita que todas as pessoas que estiveram no parque entre 11h e 18h (horário local) do dia 14 de novembro sejam testadas” até quinta-feira, 18. A administração do parque localizado em Hong Kong disse que a decisão de fechamento temporário foi tomada por precaução e aconselhou os visitantes que planejavam visitá-lo nesta quarta-feira a fazê-lo em outro dia. Desde o início da pandemia, Hong Kong registrou 12.389 casos de Covid-19 e 213 pessoas morreram com a infecção, de acordo com dados divulgados nesta quarta pelo governo local.

*Com informações da EFE