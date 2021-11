‘Obi-Wan Kenobi’, nova série derivada de Star Wars, ganha teaser no Disney+

Produção contará com os retornos de Ewan McGregor e Hayden Christensen, que viveram o protagonista e Anakin Skywalker nos episódios I, II e III; estreia é prevista para 2022

Divulgação Retorno de Ewan McGregor no papel principal foi comemorado pelos fãs



A Lucasfilm divulgou nesta sexta-feira, 12, durante o Disney+ Day, o primeiro teaser de “Obi-Wan Kenobi”, nova série derivada de Star Wars. O material foi lançado diretamente no serviço de streaming e conta com artes conceituais e entrevistas com a diretora Deborah Chow e o protagonista Ewan McGregor, que retornará ao papel depois de ter interpretado o Mestre Jedi nos episódios I, II e III da saga. Além disso, a produção contará ainda com o retorno de Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker nos primeiros filmes e se tornou o vilão Darth Vader. Segundo Chow, o retorno de Christensen será essencial para a trama. “Obi-Wan Kenobi” chegará ao catálogo do Disney+ em 2022. Antes disso, os fãs poderão matar a saudade do universo de Star Wars com a série “O Livro de Boba Fett”, que estreia no dia 29 de dezembro.