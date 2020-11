Donald Jr., filho de Trump, é diagnosticado com Covid-19

Anúncio foi dado por porta-voz da família nesta sexta-feira, 20; aos 42 anos, Donald Trump Jr. está em casa e disse que seguiria as recomendações médicas

Flickr/Gage Skidmore Filho de Trump tem 42 anos



Um porta-voz da família Trump anunciou na noite desta sexta-feira, 20 que Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo o comunicado, o empresário de 42 anos não apresentou nenhum sintoma da doença, mas segue as recomendações sugeridas pelos médicos. Ele é o quarto membro da família Trump a se infectar com a doença. Ainda durante a campanha eleitoral, Donald Trump, a primeira-dama Melania e o filho do casal, Barron, tiveram diagnóstico positivo. O republicano chegou a passar três dias internado em um hospital militar para tratar sintomas.

A infecção de Donald Jr. ocorre em um dos períodos mais críticos da doença nos Estados Unidos, quando o país norte-americano ultrapassou os 250 mil óbitos e mais de 12 milhões de pessoas foram infectadas. O presidente eleito, Joe Biden, do partido Democrata, se reuniu com a futura vice-presidente Kamala Harris e com a representante da Câmara dos Deputados do país, Nancy Pelosi, para discutir a crise causada ela pandemia no país. O Brasil ultrapassou nesta sexta a marca dos 6 milhões de infectados e 168,6 mil mortos.