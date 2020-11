Joe Biden completa 78 anos e deve se tornar presidente mais velho dos EUA

Projetado pela mídia norte-americana como próximo líder do país, o democrata superaria o recorde de Ronald Regan, que deixou a Casa Branca aos 77 anos de idade

EFE/EPA/CIRO FUSCO Artista italiano Genny Di Virgilio pinta escultura representando o democrata Joe Biden



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, completou 78 anos de idade nesta sexta-feira, 20. Caso a projeção feita pela mídia norte-americana se confirme, dentro de dois meses ele assumirá a Casa Branca como o presidente mais velho da história do país. Atualmente, o detentor do recorde é Ronald Regan, que em 1989 deixou a presidência aos 77 anos de idade – ele estava a poucos dias de completar 78. O atual líder dos Estados Unidos, Donald Trump, possui 74 anos. Ciente de que a sua idade poderia gerar preocupações no eleitorado, em dezembro de 2019 Biden chegou a publicar um atestado médico afirmando que ele era um “homem de 77 anos saudável e vigoroso, em condições de exercer com sucesso as funções da presidência”. Isso não impediu Trump de usar a idade como forma de atacar o democrata durante a campanha eleitoral. Em outubro, ele publicou em seu Twitter uma montagem que retratava Biden em uma cadeira de rodas entre idosos em uma casa de repouso. A idade de Joe Biden, porém, representa uma vasta experiência política. Formado em História, Ciência Política e Direito, o democrata foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017 e exerceu seis mandatos consecutivos como senador do Estado de Delaware, entre 1973 e 2009.