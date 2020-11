Donald Trump deseja melhoras a Biden após democrata fraturar o pé

Mensagem de melhoras foi publicada em rede social neste domingo, 29; Biden, de 78 anos, fraturou o pé após escorregar brincando com o cachorro de estimação da família

EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN Trump usou redes sociais para desejar melhoras a Biden



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para desejar melhoras ao democrata Joe Biden, que fraturou o pé após escorregar brincando com o cachorro de estimação no estado de Delaware neste domingo, 29. Biden, que aos 78 anos de idade ganhou maioria dos colégios eleitorais nas eleições presidenciais do país, deve assumir o cargo no mês de janeiro e vai precisar passar algumas semanas com uma bota ortopédica para se recuperar do ferimento. Segundo assessoria de imprensa do futuro presidente, o machucado foi leve e representou apenas “microfraturas”.

“Fique bem logo!” afirmou o presidente Trump ao compartilhar um vídeo divulgado por uma repórter da NBC News que mostra Biden saindo do hospital e entrando em um carro. A mensagem foi replicada mais de 25 mil vezes na rede social. O desejo de melhoras do presidente Trump ocorre poucos dias após ele comunicar em coletiva de imprensa que deixaria a Casa Branca quando a vitória do democrata fosse confirmada. As recontagens de votos em colégios eleitorais que tiveram pouca margem de diferença a favor de Biden reafirmaram a derrota de Trump nas últimas semanas. A posse do presidente eleito deve ocorrer no dia 20 de janeiro de 2021.