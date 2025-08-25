Jovem Pan > Notícias > Mundo > Donald Trump diz acreditar que guerra na Ucrânia será finalizada, mas aponta divergências nas negociações

Donald Trump diz acreditar que guerra na Ucrânia será finalizada, mas aponta divergências nas negociações

Segundo o presidente norte-americano, Putin ainda está relutante em se encontrar com Zelensky pois ‘não gosta dele’

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 15h01
EFE/EPA/AL DRAGO/POOL Donald Trump discursa durante a assinatura de uma ordem executiva no Salão Oval da Casa Branca, em Washington Donald Trump disse que acredita que a guerra na Ucrânia será finalizada, mas apontou 'conflitos de personalidade e discordâncias entre Putin e Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que acredita que a guerra na Ucrânia será finalizada, mas apontou “conflitos de personalidade e discordâncias” entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante negociações ainda indiretas. Trump também pontuou que ainda não discutiu garantias de segurança específicas para a Ucrânia, em caso de cessar-fogo, mas garantiu que a Europa também terá papel significativo nesse assunto. “Eu falei com Putin desde a reunião com os europeus na Casa Branca. Toda conversa com ele é boa. Nós discutimos mísseis nucleares e energia nuclear no Alasca, e falamos que gostaríamos de ‘desnuclearizar'”, declarou.

Segundo o presidente norte-americano, Putin ainda está relutante em se encontrar com Zelensky pois “não gosta dele”. Em coletiva de imprensa no Salão Oval, Trump também ressaltou que o país não envia mais dinheiro para os ucranianos. “Agora vendemos armas para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Eles compram pelo valor integral” e depois repassam para a Ucrânia, disse.

O republicano também mencionou que tem uma “ótima relação” com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. “Espero me encontrar com ele algum dia. Estou ansioso. Me dou bem com ele”, acrescentou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

