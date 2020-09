Donald Trump é indicado ao Nobel da Paz de 2021

Segundo a Fox News, Christian Tybring-Gjedde, um membro do parlamento da Noruega, indicou o presidente dos EUA por sua atuação em acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes

Divulgação do vencedor do Nobel da Paz acontecerá em 9 de outubro



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado ao prêmio Nobel da Paz de 2021. A notícia vem semanas após o republicano ajudar em acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. A indicação veio de Christian Tybring-Gjedde, um membro do parlamento da Noruega, que rasgou elogios ao mandatário por seu esforço em resolver os conflitos ao redor do mundo. “Pelo seu mérito, acredito que ele fez mais pela paz entre as nações do que a maioria dos outros indicados”, afirmou Tybring-Gjedde ao canal Fox News. O norueguês é, também, chefe da delegação da OTAN, e reforçou que a administração de Trump foi fundamental para estabelecer as relações entre os Emirados Árabes e Israel. A cerimônia anunciará o vencedor em 9 de outubro – Greta Thunberg e o brasileiro Moura Ribeiro, ministro do STJ, também estão entre os indicados.

Na sua carta de nomeação, Tybring-Gjedde escreveu: “Como é esperado, outros países do Oriente Médio também seguirão os passos dos Emirados Árabes e esse acordo pode ser chave para tornar a região em um local de cooperação e prosperidade”. Ele também citou o papel “central” de Trump em “facilitar o contato entre as nações e criar novas dinâmicas”. Trump também foi elogiado por reduzir o contingente de tropas dos EUA no Oriente Médio. O norueguês é conhecido por ser alinhado ideologicamente com o presidente dos EUA, como na questão da imigração, por exemplo.

Em 13 de agosto deste ano, Israel e Emirados Árabes Unidos, sob intermédio de Trump, chegaram a um acordo de paz histórico nesta quinta-feira (13) depois de longas discussões. O objetivo é a normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações do Oriente Médio. Sob o acordo, Israel concordou em suspender a aplicação de soberania a áreas da Cisjordânia que vinha discutindo anexar. O pacto foi selado em um telefonema entre Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o xeique Mohammed Bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi. “Enorme avanço hoje! Acordo de paz histórico entre nossos dois grandes amigos, Israel e os Emirados Árabes Unidos”, escreveu o presidente americano no Twitter, na ocasião. No Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que as conversas entre os dois líderes foram tensas em alguns momentos e que acordos semelhantes estão sendo debatidos com outros países da região.