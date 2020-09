Trump diz que, se for reeleito, vai criar 10 milhões de empregos até outubro de 2021

No mês passado, a economia norte-americana recuperou 1,4 milhão de empregos, representando 10,6 milhões de novos postos de maio até agora; taxa de desemprego desceu para 8,4% em agosto

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Apenas cerca de metade dos 22 milhões de empregos perdidos durante a pandemia foram recuperados



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira, 7, que vai criar 10 milhões de empregos até outubro de 2021 caso seja reeleito. Além disso, afirmou que o país está vivendo uma recuperação mais rápida no mercado de trabalho do que o previsto durante a pandemia da Covid-19. Seu adversário nas eleições, que devem ocorrer em novembro, é o democrata Joe Biden, que tentou reforçar o seu apoio entre os sindicatos. “Estamos assistindo à mais rápida recuperação do mercado de trabalho de qualquer crise econômica da história”, declarou Trump durante uma entrevista coletiva na Casa Branca durante o Dia do Trabalho, um feriado nacional nos EUA celebrado hoje.

Trump observou que no mês passado a economia americana recuperou 1,4 milhão de empregos, representando 10,6 milhões de novos postos de maio até agora. “Em contraste, a taxa de desemprego desceu, realmente para surpresa de muitos, para 8,4% em agosto”, disse o chefe de governo, frisando que se trata da segunda maior queda nesse indicador em um mês. A taxa de desemprego, que era de 3,5% em fevereiro, o nível mais baixo em meio século, saltou para 14,4% em abril, quando a pandemia de coronavírus atingiu mais duramente a economia. Desde então, vem diminuindo gradualmente.

A taxa caiu pela primeira vez em agosto abaixo da marca dos 10%, que foi registada em outubro de 2009, quando os EUA estavam começando a emergir da chamada Grande Recessão. No entanto, apenas cerca de metade dos 22 milhões de empregos perdidos durante a pandemia foram recuperados, e resta saber se a mensagem triunfalista de Trump sobre a saúde da economia ressoará com os eleitores indecisos. “Joe Biden e os democratas socialistas radicais entrariam imediatamente em colapso da economia”, insistiu o presidente, face à possibilidade do seu rival chegar à Casa Branca em janeiro.

Joe Biden se aproxima de sindicatos

Enquanto Trump sublinhava os dados macroeconômicos, Biden centrou a sua mensagem do Dia do Trabalho principalmente nos direitos dos trabalhadores, acusando o seu adversário de ter travado uma guerra contra os sindicatos. “Essa guerra terminará no meu governo. Assinarei uma lei que facilitará a organização e a negociação colectiva dos trabalhadores, e serei o presidente mais forte para os direitos dos trabalhadores de todos os tempos”, escreveu Biden em sua conta no Twitter. A diretora de comunicação da campanha do democrata, Kate Bedingfield, afirmou em comunicado que Trump tem demonstrado nos últimos quatro anos que, sempre que pode, escolhe executivos de empresas e Wall Street em vez de trabalhadores. “Agora que tantos americanos estão em dolorosas dificuldades financeiras, Donald Trump está tentando cortar o financiamento do seguro social, e ainda está tentando revogar a reforma da saúde e colocar em risco os cuidados de saúde de milhões de americanos no meio de uma pandemia”, alertou.

Biden viajou para a Pensilvânia, um estado chave nas eleições de novembro, para participar de um evento com o presidente da AFL-CIO, a principal associação comercial dos EUA, Richard Trumka, e respondeu a perguntas dos membros do sindicato. A AFL-CIO é uma força importante dentro do eleitorado democrata, reunindo mais de 12 milhões de trabalhadores dos setores público e privado dos EUA, bem como incluindo sindicatos que representam os trabalhadores siderúrgicos. A candidata à vice-presidência na chapa de Biden, a senadora Kamala Harris, também buscou reforçar os laços com os sindicatos durante a sua primeira participação na campanha sozinha desde que foi selecionada pelo Partido Democrata. No estado chave do Wisconsin, Harris se encontrou com empresários negros e trabalhadores sindicalizados do setor de energia, e aproveitou a oportunidade para se encontrar com a família de Jacob Blake, homem negro que foi gravemente ferido após ter sido baleado sete vezes pelas costas por um polícia branco, no final de agosto.

* Com EFE