Donald Trump pode participar das eleições, decide Suprema Corte dos EUA

Decisão anula determinação da Justiça do Colorado, que havia proibido a presença de Trump nas primárias por ter supostamente participado da insurreição que culminou com a invasão do Capitólio

RYAN COLLERD/AFP O ex-presidente dos EUA e candidato à presidência em 2024, Donald Trump, chega para falar durante um comício "Get Out the Vote" no Complexo Coliseu em Greensboro, Carolina do Norte, em 2 de março de 2024



Às vésperas da Superterça, quando 15 estados celebram primárias para as eleições presidenciais de novembro, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, com unanimidade, nesta segunda, 4, que Donald Trump poderá participar das primárias republicanas no Colorado. Os nove juízes consideraram que apenas o Congresso, e não um estado, tem autonomia para eliminar um candidato das eleições. A decisão anula uma determinação da Justiça do Colorado, que havia proibido a presença de Trump nas primárias por ter supostamente participado da insurreição que culminou com a invasão do Capitólio, sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021.

Donald Trump comemorou a decisão da Suprema Corte. “Grande vitória para os Estados Unidos”, escreveu o ex-presidente, favorito para a nomeação republicana nas eleições presidenciais de novembro, em sua rede social, Truth Social.

*com informações de AFP