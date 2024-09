Donald Trump se pronuncia após tiroteio em campo de golfe na Flórida: ‘Estou seguro e bem’

Ex-presidente afirma que procurou esclarecer a situação antes que especulações começassem a circular e enfatizou que nunca irá se render

BIZUAYEHU TESFAYE./EFE/EPA Donald Trump, tranquilizou seus apoiadores em um comunicado



O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência pelo Partido Republicano, Donald Trump, tranquilizou seus apoiadores em um comunicado, afirmando que está “seguro e bem” após um incidente de tiroteio em seu campo de golfe em Palm Beach, na Flórida. Ele enfatizou que não se renderá diante das adversidades. Trump relatou que disparos ocorreram nas proximidades de sua localização, mas quis esclarecer a situação antes que especulações começassem a circular. “Eu estou seguro e bem”, destacou em sua mensagem.

Além disso, o ex-presidente reafirmou sua determinação, afirmando: “Nada vai me desacelerar. Eu nunca me renderei!”. O tiroteio aconteceu neste domingo, na Flórida, quando agentes do Serviço Secreto reagiram ao avistar um indivíduo armado nas proximidades do campo de golfe onde Trump se encontrava. Não houve feridos, e o suspeito foi detido.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA