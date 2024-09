FBI investiga nova tentativa de assassinato contra Trump após tiros serem disparados perto do seu clube de golfe

Candidato republicano à presidência dos Estados Unidos estava no local, mas não foi ferido; suspeito foi preso, e com ele encontrado um fuzil AK-47 com mira e uma câmera GoPro

CHANDAN KHANNA/AFP Fotos das evidências encontradas na cerca do campo de golfe de Donald Trump foram exibidas em uma coletiva de imprensa em West Palm Beach



O FBI investiga nova tentativa de assassinato contra Donaldo Trump após um tiroteio ter sido registrado neste domingo (15), nas proximidades do campo de golfe de Donald Trump, conforme informações do porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach, na Flórida. As investigações estão em andamento para determinar se os disparos ocorreram apenas nas redondezas ou se atingiram o interior do campo. Um suspeito foi preso, e com ele encontrado um fuzil AK-47 com mira e uma câmera GoPro. Lindsey Graham, senador e aliado próximo de Trump, revelou que conversou com o ex-presidente logo após o ocorrido. Segundo Graham, Trump estava de “bom humor” e não demonstrou preocupação com a situação. O ex-presidente é conhecido por suas partidas de golfe matinais, que geralmente são seguidas por um almoço no Trump International Golf Club, localizado em West Palm Beach.

Desde uma tentativa de assassinato em julho, o candidato republicano à presidência dos EUA tem contado com um esquema de segurança mais rigoroso. Essa medida visa garantir a proteção do ex-presidente em eventos públicos e em sua rotina diária, especialmente em locais onde ele costuma se reunir com amigos e aliados. As autoridades locais continuam a apurar os detalhes do incidente, incluindo o Serviço Secreto, buscando esclarecer a origem dos disparos e a motivação por trás deles.

