‘Eu odeio a Taylor Swift’, escreve Donald Trump em sua rede social

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano, Donald Trump, expressou sua insatisfação neste domingo (15) ao criticar a cantora Taylor Swift em sua rede social, Truth Social. “EU ODEIO TAYLOR SWIFT!”, escreveu Trump, em letras maiúsculas, dias após a artista declarar apoio à vice-presidente democrata Kamala Harris nas eleições de novembro. Embora Trump não tenha dado mais detalhes sobre o comentário, o contexto parece estar relacionado à recente manifestação política de Swift. Na terça-feira anterior, logo após um debate entre Trump e Harris, a cantora anunciou em suas redes sociais que votaria na democrata, elogiando-a como “talentosa, estável e firme”. Swift, uma das artistas mais populares do mundo, possui cerca de 500 milhões de seguidores, o que faz com que seu apoio tenha um peso significativo entre os eleitores mais jovens.

Apesar de o apoio de celebridades nem sempre ter grande impacto eleitoral, a influência de Swift é considerada única devido ao seu enorme alcance. Trump também vem enfrentando críticas dentro de seu próprio partido pela proximidade com a influenciadora de direita Laura Loomer, conhecida por teorias da conspiração. Recentemente, Loomer sugeriu, sem apresentar provas, que o relacionamento de Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce seria “arranjado” com o objetivo de influenciar as eleições de 2024.

