Covid-19: EUA se aproximam de 12 milhões de casos da doença

Somente nas últimas 24 horas foram contabilizados 197.215 contágios; ao todo, número de mortes é de 254.297

EFE/Bryan R. Smith Nova York segue sendo o estado mais afetado com a doença



Os Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira, 20, a 11.895.876 casos confirmados de Covid-19, entre eles 254.297 mortes, de acordo com a contagem feita de forma independente pela Universidade Johns Hopkins. O balanço divulgado nesta noite indica que o país mais afetado pela pandemia reportou 197.215 contágios e 1.878 mortes nas últimas 24 horas. Com base nos números da universidade, Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes nos EUA, com 34.252, seguido por Texas (20.748), Califórnia (18.595), Flórida (17.889) e Nova Jersey (16.712).

Outros estados com grandes números de óbitos são Illinois (11.795), Massachusetts (10.469), Pensilvânia (9.676), Geórgia (9.142) e Michigan (8.774). Em número de casos, o estado americano mais impactado é o Texas, com 1.114.545 contágios, à frente da Califórnia, com 1.084.348, e da Flórida, com 923.418. Também nesta sexta, um porta-voz da família Trump anunciou que Donald Jr., filho de Donald Trump, foi diagnosticado com a doença.

*Com informações da EFE