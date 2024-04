Eclipse total do sol faz México, EUA e Canadá escurecerem durante o dia; veja fotos

Fenômeno era esperado por milhões de pessoas; nestes três países foram organizadas várias reuniões para observar a Lua cobrindo o sol por completo

JOSH EDELSON / AFP Lua eclipsa o sol durante um eclipse solar total na América do Norte, em Bloomington, Indiana



Os moradores do México, Estados Unidos e Canadá foram beneficiados nesta segunda-feira (8) por um eclipse total do sol, que deixou o céu dos três países escuro durante o dia. O fenômeno era esperado por milhões de pessoas. Começou no México, cruzou os EUA e terminará no Canadá. Nestes três países foram organizadas várias reuniões para observar a Lua cobrindo o sol por completo. O continente americano é o único local onde o fenômeno poderá ser avistado aproximadamente durante uma hora e meia. Nos EUA, o fenômeno astronômico foi registrado de forma plena na fronteira de Eagle Pass, no Texas, pois foi visível dentro da faixa de totalidade que se estendeu por cerca de 185 quilômetros do México até Mine, no Texas. O eclipse total também foi visto em outros 15 estados.