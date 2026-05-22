Justiça da Itália nega pedido de extradição de Carla Zambelli

O Tribunal também determinou a liberação da ex-deputada

Lula Marques/Agência Brasil Carla Zambelli está presa na Itália desde julho de 2025



A Suprema Corte de Cassação da Itália negou nesta sexta-feira (22) o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli e determinou a sua liberação. O Tribunal anulou a decisão anterior da Corte de Apelações que deu aval para a ex-parlamentar retornar ao Brasil. As informações são do portal UOL.

Desde julho de 2025, Zambelli está presa preventivamente na Penitenciária de Rebibbia, em Roma, na Itália. No mesmo ano, a ex-deputada foi sentenciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dois processos.

*Em atualização