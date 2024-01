Ecologistas jogam sopa no vidro que protege a Mona Lisa no Louvre

Manifestação exigia o ‘direito a uma alimentação saudável e sustentável’

DAVID CANTINIAUX/AFPTV/AFP Ativistas ambientais do coletivo apelidado de "Riposte Alimentaire" (Retaliação Alimentar) gesticulando em frente à pintura "Mona Lisa"



Dois ativistas jogaram sopa contra o vidro blindado que protege a Mona Lisa no museu francês do Louvre neste domingo, 28, em uma manifestação para exigir o “direito a uma alimentação saudável e sustentável”. O quadro mais famoso do mundo, exposto atrás de um vidro de proteção desde 2005, já foi vítima de atos de vandalismo em diversas ocasiões. Em maio de 2022, por exemplo, foi alvo de uma torta de creme, que não afetou a obra.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP