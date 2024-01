Macron promulga nova lei migratória na França

Presidente francês solicitou urgência para implementar a legislação “o mais rápido possível”

Ludovic MARIN / POOL / AFP Macron solicitou ao ministro do Interior, Gerárd Darmanin, que fizesse "tudo em seu poder" para fazer com que a lei fosse "implementada o mais rápido possível"



Emmanuel Macron, o presidente francês, promulgou uma nova lei de imigração nesta sexta-feira, 26, e as primeiras instruções para implementação já foram apresentadas às autoridades do país. A Corte francesa já havia censurado trechos da lei que tinham como objetivo endurecer o acesso a benefícios sociais por estrangeiros. Macron solicitou ao ministro do Interior, Gerárd Darmanin, que fizesse “tudo em seu poder” para fazer com que a lei fosse “implementada o mais rápido possível”. O ministro considerou uma decisão vitoriosa para o governo. A decisão, contudo, foi condenada pelo partido de extrema direita, o Reagrupamento Nacional, que classificou a decisão como “golpe dos juízes com respaldo do presidente”.

*Com informações da Agence France-Presse