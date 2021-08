Eduardo Bolsonaro encontra Trump nos EUA e o convida para vir ao Brasil

Deputado publicou foto do ex-presidente dos Estados Unidos ao lado da própria família e disse que está ‘ao lado dos que não se curvam ao politicamente correto’

Eduardo Bolsonaro/Twitter/Reprodução Eduardo Bolsonaro posou ao lado ex-presidente dos EUA



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou nesta segunda-feira, 9, uma foto ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da esposa e da filha em uma visita ao republicano nos Estados Unidos. “Estou do lado dos que não se curvam ao politicamente correto, trabalho na luta contra regimes autoritários evitando assim novas guerras. Estou do lado de homens de reputação ilibada e autoridade moral para andar de cabeça erguida nas ruas a qualquer tempo”, afirmou. O deputado ressaltou, ainda, que estava ao lado dos que defendem a família, propriedade privada, legítima defesa por armas de fogo e liberdade religiosa. Segundo o deputado, ele trocou experiências com o republicano sobre o Brasil e os Estados Unidos e convidou Trump para vir ao Brasil “quando entender conveniente”, não descartando uma edição da Conservative Political Action Conference, popular conferência de políticos conservadores dos EUA, no país latino.