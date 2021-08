PEC do voto impresso vai a plenário nesta terça-feira

Proposta, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), deve ser derrotada; votação ocorrerá após relatório ser rejeitado por 23 votos a 11 na comissão especial que analisava a matéria

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Na sexta-feira, 6, Lira afirmou que plenário daria resposta 'inquestionável e suprema' sobre a matéria



A PEC do voto impresso será votada nesta terça-feira, 10. O acordo foi costurado nesta segunda-feira, 9, em um almoço entre os líderes da Câmara dos Deputados e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial. A sessão começará às 15h. A proposta, de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), deve ser derrotada. Por se tratar de uma emenda à Constituição, são necessários, no mínimo, 308 votos. Na sexta-feira, 6, Lira anunciou que o plenário seria o “juiz final desta disputa, que, infelizmente, já foi longe demais”. Como a Jovem Pan mostrou, o líder do Centrão comunicou o presidente Jair Bolsonaro, principal defensor da pauta, de sua decisão. O chefe do Executivo federal, por sua vez, se comprometeu a respeitar a decisão dos parlamentares. A votação no plenário ocorrerá mesmo após a comissão especial que analisa o tema rejeitar o relatório do deputado Filipe Barros (PSL-DF), na quinta-feira, 5, por 23 votos a 11.