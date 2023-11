Egito diz ter recebido ‘sinais positivos’ para ampliar trégua em guerra no Oriente Médio

Governo egípcio disse que cessar-fogo em Gaza pode ser estendido por ‘mais um ou dois dias’

SAID KHATIB / AFP Palestinos resgatam parentes que retornam à Faixa de Gaza através da passagem de Rafah com o Egito



O Egito, um dos mediadores do conflito entre Israel e Hamas, afirmou neste sábado, 25, que recebeu “sinais positivos” de que o período de trégua na Faixa de Gaza pode ser estendido por “mais um ou dois dias”. “Contatos egípcios intensivos estão em andamento com todas as partes para estender o período de trégua entre os lados israelense e palestino por mais um ou dois dias”, disse o diretor do Serviço Estatal de Informação egípcio, Diaa Rashwan, em comunicado. O porta-voz explicou que o Egito recebeu “até o momento sinais positivos de todas as partes para estender” a trégua, o que significaria “a libertação de mais detidos na Faixa de Gaza (uma referência aos reféns do grupo palestino Hamas) e prisioneiros palestinos nas prisões israelenses”. Inicialmente, o acordo anunciado entre israelenses e palestinos contemplava quatro dias de cessar-fogo, além da liberação de reféns.

Na sexta-feira, 24, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia declarado que ‘existe uma possibilidade real’ na prorrogação da trégua. O Egito, juntamente com Catar e Estados Unidos, é um dos mediadores do acordo de trégua de quatro dias entre Israel e Hamas. Este sábado é o segundo dia da trégua temporária e espera-se que a troca acordada de reféns por prisioneiros palestinos continue. Ao todo, 13 reféns israelenses foram libertos ontem como parte da trégua, assim como dez tailandeses e um filipino em um acordo paralelo. Após a libertação dos reféns, Israel soltou 39 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e menores de idade.