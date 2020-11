Eleições nos EUA: Joe Biden vence no Arizona e chega a 290 delegados

Em vitória apertada, Biden conseguiu 49,40% das intenções de voto contra 49,06% de Donald Trump

Reprodução/Twitter/JoeBiden Joe Biden venceu as eleições nos EUA no dia 07 de novembro



O democrata Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos no último sábado, dia 07 de novembro, mas a apuração dos votos ainda não terminou no país. Segundo portais como a CNN e o New York Times, que acompanham as eleições presidenciais americanas, Biden venceu no estado do Arizona com 49,40% contra 49,06% de Donald Trump. O resultado leva o presidente eleito aos 290 delegados, enquanto Trump tem 217. Para ser eleito, o candidato precisava de, no mínimo, 270 delegados. Biden é apenas o segundo democrata a vencer no Arizona desde 1948, quando Harry Truman também saiu vitorioso.

O Arizona já foi considerado um reduto republicano e o cenário virou para Biden depois de três fatores importantes: a população latina crescente que apoia os democratas, aumento de eleitores que se mudaram de estados mais liberais como Califórnia e Illinois para o Arizona e a forma como os eleitores suburbanos romperam totalmente com o Partido Republicano. No momento, apenas a Geórgia (que irá recontar os votos) e a Carolina do Norte ainda não terminaram suas apurações.