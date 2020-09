Eleições nos EUA: Trump chega ao primeiro debate com Biden na defensiva

O esforço de Trump para esconder sua declaração de renda fez com que os documentos se tornassem os mais almejados pela imprensa americana

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump é o atual presidente dos EUA



Donald Trump e Joe Biden farão o primeira debate da eleição nos Estados Unidos na noite desta terça-feira, 29, em Clevelad. No primeiro embate entre os candidatos, o republicano, que tenta a reeleição, terá que se explicar porque pagou menos imposto de renda do que a maioria dos americanos, segundo documentos publicados pelo The New York Times no fim de semana. No domingo, o tradicional jornal local publicou dados das declarações de imposto de renda de Trump e de suas empresas, cobrindo mais de duas décadas. Há anos, o presidente vinha se recusando a divulgar tais informações – ele foi o primeiro presidente desde 1976 a ocultar detalhes básicos de suas finanças. As revelações devem ser levadas por Biden para o debate de hoje. Desde domingo, Trump tenta justificar o deslize. Primeiro, disse que a reportagem do jornal era “fake news”. Ontem, afirmou que os dados foram obtidos de “maneira ilegal”. A campanha democrata respondeu acusando o presidente de burlar o sistema para sonegar imposto.

O esforço de Trump para esconder sua declaração de renda fez com que os documentos se tornassem os mais almejados pela imprensa americana. No fim de semana, o New York Times conseguiu montar parte do quebra-cabeça. Entre as revelações está a descoberta de que ele não pagou imposto de renda em 11 dos 18 anos examinados pelo jornal. Em 2017, após se tornar presidente, ele desembolsou apenas US$ 750 (R$ 4.171). Trump reduziu seu imposto de renda com medidas questionáveis, incluindo uma restituição de US$ 72,9 milhões (R$ 405 milhões) que é alvo de uma auditoria da Receita Federal americana. Muitos de seus negócios mais proeminentes, incluindo campos de golfe, declararam grandes prejuízos – o que ajudou a reduzir a carga tributária de suas empresas. A pressão sobre o presidente estaria aumentando, porque a cobrança de centenas de milhões de dólares em dívidas estaria se aproximando.

De acordo com os documentos obtidos pelo jornal, mesmo declarando perdas, Trump continuou a desfrutar de um estilo de vida luxuoso ao lançar mão de deduções fiscais em situações que muitos classificariam como despesas pessoais. Entre elas, casas, um jatinho e US$ 70 mil em cabeleireiros que o prepararam para aparições televisivas. Segundo o New York Times, Ivanka Trump, a filha mais velha do presidente, recebeu “taxas de consultoria” enquanto trabalhava como funcionária das Organizações Trump, algo que também ajudou a reduzir o imposto de renda do magnata. Como presidente, Trump recebeu mais dinheiro de fontes estrangeiras e de grupos de interesse do que se imaginava anteriormente. Os documentos, no entanto, não revelam ligações entre ele e a Rússia.

Em breve, segundo os documentos, o presidente terá de enfrentar os credores. As grandes dívidas poderão aumentar ainda mais a pressão sobre suas finanças. Aparentemente, ele ainda não pagou nada da principal hipoteca da Trump Tower, e os US$ 100 milhões completos lhe serão cobrados em 2022. Se perder a disputa com a Receita americana sobre a restituição de 2010, ele poderá ter de pagar ao governo mais de US$ 100 milhões – incluindo juros. Caso seja reeleito, seus credores podem ser postos na posição incômoda e inédita de ponderar se pretendem despejar um presidente no exercício do mandato. Ganhando ou perdendo a eleição, Trump, provavelmente, precisará encontrar novas maneiras de usar sua marca – e sua popularidade entre dezenas de milhões de americanos – para ganhar dinheiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo