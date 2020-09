EUA: Tiroteio com reféns em Oregon deixa vários mortos

A polícia afirmou que nenhum agente ficou ferido, acrescentando que investiga a motivação do crime.

Reprodução/CNN Tiroteios nos Estados Unidos são comuns



Um tiroteio com reféns na cidade de Salem, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, deixou várias pessoas mortas, incluindo o suspeito, e outras feridas, na última segunda-feira, 28. As informações foram veiculadas pela imprensa norte-americana. Segundo o gabinete do Xerife do Condado de Marion, vários agentes se deslocaram até o local após uma ligação alertando-os sobre uma possível situação de reféns.

Entre esses policiais estavam um negociador especialista que tentou entrar em contato com o suspeito por telefone, mas depois foram disparados tiros, explicou a polícia em nota. “Houve várias mortes durante este incidente, incluindo a do suspeito”, disse a nota, que não especifica quantas pessoas faleceram e nem deu mais detalhes sobre o fato. A polícia afirmou que nenhum agente ficou ferido, acrescentando que investiga a motivação do crime.

*Com informações da Agência EFE