Elon Musk anuncia limite de leituras no Twitter para usuários não verificados; entenda

Medidas começou a valer neste sábado, 1º; usuários relataram instabilidade e criticaram os limites impostos na rede social

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Elon Musk, dono do Twitter, anunciou os limites neste sábado



Elon Musk anunciou, neste sábado, 1º, limite de leituras para usuários não verificados no Twitter. O dono da rede social explicou que os limites estão sendo colocados para fazer com que a plataforma consiga “lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema”. De acordo com Musk, usuários verificados poderão ler 6 mil tweets por dia; leitura de 600 posts por dia para contas não verificadas; e a leitura de 300 tweets por dia para contas novas não verificadas. Ao atingir o limite, a plataforma exibirá uma mensagem pedindo para que os usuários aguardem e tentem novamente, mas não detalha as causas do erro. O aviso é semelhante com um bloqueio temporário quando a plataforma identifica excessos de uma conta. Usuários relataram a instabilidade pela rede social, tanto que os termos “Meu Twitter” e “Elon Musk” era os assuntos mais comentados no fim da manhã deste sábado. Durante a tarde, os termos “RIP Twitter” e “Acabou o Twitter” estavam entre os assuntos mais comentados. Os internautas criticaram a medida anunciada por Musk.

O Twitter possui alguns limites, como: 500 mensagens diretas por dia; 2.400 tuítes por dia, divididos em intervalos de meia hora; 4 alterações por hora no e-mail da conta; e 400 novas contas para seguir por dia. Vale destacar que para o último item, existem regras que proíbe seguir outros usuários de maneira acelerada. A plataforma explica que os limites de uso existem para auxiliar a rede social consiga administrar as demandas em seus servidores, impossibilitado o uso excessivo de sua infraestrutura. Sendo assim, os limites impedem que a rede social fique fora do ar ou que haja muitas páginas de erro.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: – Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Cara, meu Twitter mostrando "taxa limite excedida". RIP Twitter. Aquele calvo do Elon Musk conseguiu destruir a rede do passarinho pic.twitter.com/GSbs2lReCd — Wellington Oliveira (@well_author) July 1, 2023