Macron cancela viagem à Alemanha após quarta noite de protestos por morte de jovem pela polícia

Mais de 1.300 pessoas foram detidas neste sábado, 1, na quarta noite de manifestações; no total, 1.350 veículos foram incendiados ou danificados, assim como 234 edifícios

EFE/EPA/Lewis Joly Autoridades impuseram toque de recolher em pelo menos três cidades na região da capital francesa e em várias outras em todo o país



O presidente francês, Emmanuel Macron, cancelou sua viagem à Alemanha, prevista para acontecer do domingo, 2, até a terça-feira, 4, após quatro dias de protestos pela morte de um jovem por um policial. O cancelamento da missão de Estado foi confirmado pela presidência alemã em um comunicado divulgado neste sábado, 1. “O presidente francês […] falou hoje por telefone com o presidente alemão [Frank-Walter] Steinmeier e o informou sobre a situação em seu país. O presidente Macron pediu para adiar sua visita de Estado à Alemanha”, disse a Presidência alemã no comunicado. Como o site da Jovem Pan antecipou, mais de 1.300 pessoas foram detidas na França na quarta noite de protestos pela morte de Nahel, um adolescente de 17 anos baleado à queima-roupa por um policial durante um controle de trânsito em uma periferia de Paris. A morte de Nahel M. deu origem a quatro noites de tumultos em diversos locais da França. Segundo as autoridades, na última madrugada, 1.350 veículos foram incendiados ou danificados, assim como 234 edifícios, além da ocorrência de 2.560 incêndios na via pública. O funeral do jovem teve início neste sábado em Nanterre, município a noroeste de Paris onde ele morava. Uma grande multidão se reuniu no cemitério local, em meio a um clima de tensão. Autoridades impuseram toque de recolher em pelo menos três cidades na região da capital francesa e em várias outras em todo o país. Os distúrbios preocupam outros países, uma vez que a França sediará a Copa do Mundo de Rúgbi e os Jogos Olímpicos de 2024. Vários países europeus, como Reino Unido, Alemanha e Noruega, alertaram seus cidadãos na França para evitar zonas de tumulto e reforçar a cautela.

*Com informações da Agence France-Presse