Elon Musk diz que X é alvo de ‘enorme’ ciberataque e ‘um país está envolvido’

Elon Musk afirmou nesta segunda-feira (10), que a plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, está sob um “enorme ciberataque” que teve início nesta manhã. O CEO da rede social destacou que, embora ataques ocorram diariamente, este em particular parece ter sido realizado com recursos significativos. “Um país pode estar envolvido, ou um grande grupo coordenado”, afirmou Musk. A equipe responsável pela segurança do X está investigando a origem desse ataque cibernético.

Segundo informações do site de monitoramento DownDetector, os problemas na rede começaram por volta das 10h30 (horário de Brasília), com muitos usuários relatando dificuldades para acessar a plataforma e visualizar conteúdos. Além do Brasil, interrupções foram observadas em países como Estados Unidos, Reino Unido e diversas nações europeias. O portal de monitoramento indicou que a situação já está se normalizando.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos