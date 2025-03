Musk defende privatização de serviços públicos nos Estados Unidos

Durante conferência do banco Morgan Stanley, o bilionário disse que o país deveria ‘privatizar tudo’, incluindo o serviço postal, USPS, e a Amtrak, responsável pelo transporte ferroviário

EFE/EPA/BONNIE CASH/POOL "Eu acho, logicamente, que deveríamos privatizar tudo que possa ser razoavelmente privatizado", disse Musk



O bilionário Elon Musk, que tem atuado como conselheiro do presidente Donald Trump, defendeu nesta quinta-feira (6) a privatização de serviços públicos nos Estados Unidos, incluindo o Serviço Postal (USPS) e a Amtrak, responsável pelo transporte ferroviário. “Eu acho, logicamente, que deveríamos privatizar tudo que possa ser razoavelmente privatizado”, disse o bilionário em uma conferência do Morgan Stanley. “Acho que deveríamos privatizar o Serviço Postal e a Amtrak, por exemplo… Deveríamos privatizar tudo que pudermos”. Desde 2007, o USPS acumulou um déficit superior a US$ 100 bilhões.

No entanto, a entidade apresentou um resultado positivo de US$ 144 milhões no último trimestre, o que levanta questões sobre sua viabilidade financeira a longo prazo. A situação do serviço postal é um reflexo das dificuldades enfrentadas por empresas estatais em um cenário econômico desafiador. Por outro lado, a Amtrak, que opera o transporte ferroviário, conseguiu superar os números de passageiros registrados antes da pandemia de Covid-19. Em 2024, a empresa alcançou um marco significativo, com 32,8 milhões de viagens realizadas.

Apesar desse aumento na demanda, a Amtrak ainda enfrentou um prejuízo operacional ajustado de US$ 705 milhões, evidenciando a complexidade de sua situação financeira.

