Foguete da SpaceX explode após lançamento no Texas

Pela segunda vez consecutiva, nave da empresa do bilionário Elon Musk apresentou dificuldades na decolagem ao começar a girar incontrolavelmente e perder o contato com a base

Um foguete da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu na última quinta-feira (6) durante uma tentativa de lançamento, marcando a segunda falha consecutiva da companhia. O incidente ocorreu na Base Naval de Boca Chica, no Texas, por volta das 18h30, horário local. A explosão resultou na interrupção temporária do tráfego aéreo em partes da Flórida devido aos destroços da espaçonave. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) tomou a decisão de fechar o espaço aéreo como medida de segurança, destacando a gravidade do incidente.

A explosão foi visível para os moradores da Flórida, que testemunharam fragmentos em chamas cruzando o céu. A SpaceX ainda não havia confirmado o incidente quando vídeos começaram a circular nas redes sociais, mas uma transmissão ao vivo no site da empresa logo confirmou a explosão. Durante o voo, a Starship começou a girar descontroladamente antes de perder propulsão e contato com a equipe de controle em terra. Este foi o oitavo teste da Starship, ocorrendo pouco mais de um mês após um lançamento anterior terminar de forma semelhante, levantando preocupações sobre a segurança e a viabilidade dos futuros lançamentos.

As falhas sucessivas representam um revés significativo para o programa de Musk, que visa acelerar o desenvolvimento de foguetes para missões tripuladas a Marte ainda nesta década. A repetição de falhas técnicas pode atrasar os cronogramas ambiciosos da SpaceX e afetar a confiança dos investidores e parceiros. Apesar do impacto visual e da preocupação inicial, a nave não estava tripulada, evitando assim uma tragédia maior. No entanto, a empresa enfrenta agora o desafio de identificar e corrigir as falhas para garantir o sucesso das futuras missões.

