Elon Musk termina 2023 como o homem mais rico do mundo

Fortuna combinada das 500 pessoas com mais dinheiro no planeta alcançou a marca de US$ 1,5 trilhão

REUTERS/Mike Blake Elonk Musk é fundador da Tesla e da SpaceX



A riqueza dos 500 indivíduos mais ricos do mundo teve um aumento significativo em 2023, recuperando as perdas do ano anterior, de acordo com o ranking da Bloomberg. A fortuna combinada dessas pessoas alcançou a marca de US$ 1,5 trilhão. O setor de tecnologia foi o grande impulsionador desse crescimento, com as fortunas dos bilionários dessa área aumentando em 48%, principalmente devido ao interesse em inteligência artificial. Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, reassumiu o posto de pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Bernard Arnault. A fortuna de Musk atingiu a impressionante marca de US$ 232,39 bilhões. Em segundo lugar, um empate entre Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH.

No entanto, nem todos os milionários tiveram um ano próspero. Gautam Adani, por exemplo, enfrentou grandes perdas financeiras, perdendo US$ 37,3 bilhões devido a problemas com o Grupo Adani. Essa situação demonstra que mesmo os mais ricos não estão imunes a dificuldades e desafios. Para o futuro, há alguns nomes que merecem atenção. Miriam Adelson, Françoise Bettencourt Meyers, Steve Cohen, Mark Cuban, Carl Icahn, Rupert Murdoch, Masayoshi Son, Donald Trump e Changpeng “CZ” Zhao são alguns dos bilionários que podem se destacar nos próximos anos, seja por suas fortunas em crescimento ou por seu impacto no cenário econômico global.