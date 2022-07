Elon Musk publica meme e esnoba possível briga judicial após desistência na compra do Twitter

Bilionário anunciou na última sexta-feira sua intenção de não mais adquirir a rede social; ações da empresa abriram a semana em forte queda

Frederic J. BROWN / AFP Fundador e CEO da Tesla optou por não mais comprar o Twitter e publicou um meme zombando da desistência de adquirir a rede social



Após o bilionário norte-americano Elon Musk anunciar que não pretende mais finalizar o acordo de compra do Twitter, o empresário utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para publicar uma piada sobre uma possível briga judicial entre as partes envolvidas. Com quatro fotos de Musk rindo e quatro frases ao lado, a publicação diz: “Eles disseram que eu não podia comprar o Twitter. Então, eles não divulgariam informações do bot. Agora, querem me obrigar a comprar o Twitter no Tribunal. Agora, eles têm que divulgar informações do bot no Tribunal”.

A montagem refere-se à possibilidade levantada pelo conselho do Twitter para que a empresa leve o caso à Justiça e que Elon seja obrigado a finalizar o acordo de compra da rede, em uma transação de US$ 44 bilhões – cerca de R$ 231 bilhões. Em uma nota divulgada pela empresa, o conselho administrativo afirmou que “está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o sr. Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão”. Até a publicação desta matéria, a manifestação do magnata alcançou 25 mil comentários e quase 1 milhão de curtidas.