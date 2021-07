Elsa ganha força de furacão, mas volta a ser tempestade antes de tocar costa dos EUA

Estado da Flórida sofre com ventos fortes, chuvas e aumento do nível do mar em algumas regiões por causa da aproximação da tempestade tropical

A tempestade tropical Elsa, que ganhou força de furacão após passar por Cuba e outros países da América Central na noite desta terça-feira, 6, voltou a se tornar tempestade na manhã desta quarta-feira, 7, pouco antes de tocar o solo da Flórida, nos Estados Unidos. A expectativa do Centro Nacional de Furacões dos EUA é que ela atinja a costa do estado como tempestade e sofra um enfraquecimento gradual conforme avance sobre a terra. Elsa se move a uma velocidade de 22 km/h e tem ventos máximos de 100 km/h. Apesar do “enfraquecimento”, a costa oeste da Flórida já sofre com as chuvas, ventos e aumento do nível do mar por causa da tempestade. Nenhuma vítima foi reportada após a passagem do Elsa por Cuba.