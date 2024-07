Trump abre cinco pontos de vantagem sobre Biden após atentado

Última vez que um republicano venceu a eleição presidencial por mais de cinco pontos foi há mais de 30 anos

Uma pesquisa nacional divulgada nesta quinta-feira (18) pela rede de televisão americana “CBS” mostra que a vantagem de Donald Trump, candidato pelo Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro, sobre o atual mandatário, Joe Biden, do Partido Democrata, aumentou para cinco pontos percentuais. A pesquisa, realizada entre 16 e 18 de julho (após a tentativa de assassinato de Trump) com entrevistas com 2.247 pessoas e uma margem de erro de 2,7% para mais ou para menos, indica que 52% dos prováveis eleitores escolheriam o candidato republicano, enquanto 47% optariam por Biden. Em 3 de julho, a mesma pesquisa da “CBS” mostrou uma vantagem de Trump sobre Biden de dois pontos (50% e 48%).

No entanto, a pesquisa desta quinta-feira também indicou que 48% dos entrevistados votariam em Kamala Harris – vice-presidente de Biden e possível substituta do democrata caso ele desista de concorrer à reeleição – para presidente, e 51% votariam em Trump. A “CBS” lembrou que a última vez que um republicano venceu a eleição presidencial por mais de cinco pontos foi há mais de 30 anos, e que, nos últimos 20 anos, nenhum candidato conservador obteve a maioria dos votos dos eleitores comuns. A pesquisa também observou que, embora a resposta de Trump à tentativa de assassinato do último sábado tenha lhe rendido simpatia, 26% dos entrevistados dizem que estão mais propensos a votar no republicano e, para quase 75%, o ataque não teve nenhuma importância.

