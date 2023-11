Lula embarca rumo ao Oriente Médio nesta segunda-feira; saiba mais sobre a viagem

Presidente deve passar por quatro países, acompanhado de cerca de 12 ministros, e o principal evento é a COP28, que acontece nos Emirados Árabes,

Cláudio Kbene/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca para viagem ao exterior (14/07/2023)



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comandou neste domingo, 26, a última reunião de coordenação para a viagem presidencial que se inicia nesta segunda-feira, 27. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve passar por quatro países, acompanhado de cerca de 12 ministros, além de empresários, parlamentares, ambientalistas e representantes da sociedade civil. O principal evento é a COP28, que acontece nos Emirados Árabes, mas o presidente também visitará a Arábia Saudita, levando em consideração a necessidade de divulgar obras e empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida que o Brasil quer que sejam financiadas por empresários sauditas. Na sequência, Lula segue para o Catar, onde tem a intenção de negociar a liberação de uma segunda lista de brasileiros que estão refugiados na Faixa de Gaza por causa do conflito entre Israel e Hamas. O Brasil já repatriou cerca de 1.500 pessoas, principalmente turistas que estavam de passagem por Israel.

Para a COP28, o governo brasileiro montou uma comitiva grande e a expectativa é que ocorram mais de 100 eventos durante toda a conferência. O Brasil deve levar resultados positivos de redução do desmatamento, redução de emissão de gases estufa e vai trabalhar para garantir mais recursos para a proteção das florestas nacionais. A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre emergência climática, adotada em 1992, momento em que os países definem metas e prioridades para mitigar os efeitos do aquecimento global. Antes de retornar ao Brasil, Lula passa ainda pela Alemanha, onde vai negociar a possibilidade de se agilizar o fechamento do acordo do Mercosul com a União Europeia (UE). Governo brasileiro se preocupa com a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, que já declarou ser contrário ao acordo com a UE e à própria participação da Argentina no Mercosul.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin