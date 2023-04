Em cerimônia oficial, Lula se encontra com presidente da China, Xi Jinping

Uma reunião restrita entre os dois líderes também está prevista para a manhã desta sexta-feira; mandatário brasileiro deve falar à imprensa por volta das 10h30

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou pela primeira vez com o presidente da China, Xi Jinping, em um evento oficial realizado por Pequim nesta sexta-feira. O encontro começou por volta das 5h30, no Brasília. Na agenda oficial de Lula, está previsto um “encontro ampliado” inicialmente e, em seguida, um “encontro restrito” com o líder asiático, que deve iniciar às 6h30. Também nesta sexta, os dois presidentes assinam ao menos 20 acordos bilaterais e jantam juntos na capital chinesa. Por volta das 10h30 está prevista uma fala de Lula à imprensa, na qual ele deverá comentar sobre as ações realizadas ao longo do dia. Mais cedo, Lula e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que participa da comitiva presidencial na China, se reuniram também com p presidente da Assembleia Popular Nacional chinês, Zhao Leji.