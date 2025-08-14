Jovem Pan > Notícias > Mundo > Em conversa com Milei, Zelensky agradece apoio do argentino por ‘paz justa’ na Ucrânia

Em conversa com Milei, Zelensky agradece apoio do argentino por ‘paz justa’ na Ucrânia

Em postagem no X, o presidente ucraniano afirmou que informou sobre contatos recentes com parceiros e enfatizou que a posição do país é ‘absolutamente clara’

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 17h23
Volodymyr Zelensky volodymyr zelensky "Neste momento, as relações entre os nossos países estão atingindo um nível verdadeiramente elevado", disse Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quinta, 14, com o homólogo argentino, Javier Milei, no que chamou de ótimo diálogo, quando discutiram a situação da diplomacia. Em postagem no X, o ucraniano afirmou que informou sobre contatos recentes com parceiros e enfatizou que a posição do país é “absolutamente clara: a Ucrânia precisa de uma paz justa e garantias de segurança confiáveis”. Segundo ele, Milei está pronto para se esforçar pessoalmente para isso, no que agradeceu ao argentino. “Também discutimos as conquistas econômicas da Argentina, especialmente a desregulamentação e a superação da inflação. Parabenizei Javier por esses importantes resultados. A Ucrânia está interessada em estudar essa experiência e discutimos uma possível oportunidade para isso”, afirmou.

“Neste momento, as relações entre os nossos países estão atingindo um nível verdadeiramente elevado. Tecnologia, economia, indústria agrícola – existem muitas áreas para potencial cooperação. Também concordamos em retomar o formato de consultas políticas entre os nossos Ministérios das Relações Exteriores. As nossas equipas trabalharão ativamente para garantir que estas ocorram o mais brevemente possível”, disse o ucraniano.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

