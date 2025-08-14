Países árabes condenam declarações de Netanyahu sobre ‘Grande Israel’

A expressão faz referência às fronteiras bíblicas da época do rei Salomão, que incluíam a Cisjordânia, mas também parte dos territórios situados na Jordânia, Líbano e Síria, visados por Israel

EFE/EPA/SHAWN THEW Vários países árabes condenaram declarações de Netanyahu que sugeriram a criação de um Estado palestino em território saudita



Vários países árabes, começando pelo Egito e Jordânia, condenaram as declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que emitiram, em uma entrevista, sua visão de um “Grande Israel”, e denunciaram uma “ameaça à soberania” dos países da região.

A expressão “Grande Israel” faz referência às fronteiras bíblicas da época do rei Salomão, que incluíam a Cisjordânia, mas também parte dos territórios situados na Jordânia, Líbano e Síria, que alguns israelenses ultranacionalistas sonham ocupar. Na terça-feira, durante uma entrevista à emissora I24 News, um jornalista perguntou a Netanyahu se ele apoiava a “visão” de um “Grande Israel”. “Certamente”, respondeu o primeiro-ministro.

Na quarta-feira, o Egito, que teve o Sinai ocupado por Israel após a guerra de 1967, anunciou “condenar o que foi relatado em alguns veículos israelenses sobre o que se chama do Grande Israel'”. O Cairo “solicitou esclarecimentos a respeito, dado o que reflete em termos de provocação à instabilidade, repúdio da opção de paz na região e insistência na escalada”, escreveu o ministério das Relações Exteriores egípcio. A diplomacia jordaniana criticou, por sua vez, o que chamou de uma “perigosa escalada provocativa e uma ameaça à soberania dos países”.

Nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores iraquiano condenou “as declarações provenientes da entidade de ocupação sobre o que se chama de ‘a visão do Grande Israel’, que revelam claramente as ambições expansionistas desta entidade”. “Estas declarações representam uma clara provocação à soberania dos países”, acrescentou o ministério.

O Arábia Saudita expressou, na quarta-feira, “seu total repúdio às ideias e projetos de colonização e expansão adotadas pelas autoridades de ocupação israelenses”, reiterando “o direito histórico e legal do povo palestino a estabelecer seu Estado independente”.

Em fevereiro, vários países árabes, incluindo a Arábia Saudita, condenaram declarações de Netanyahu que sugeriram a criação de um Estado palestino em território saudita.

