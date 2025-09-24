Rússia volta a atacar região ucraniana de Zaporizhzhya e deixa 2 mortos
Ofensiva russa acontece desta vez com bombas aéreas guiadas, drones e mísseis, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da Administração Militar Regional; 16 pessoas ficaram feridas
A Rússia voltou a atacar a região de Zaporizhzhya, no sudoeste da Ucrânia, desta vez com bombas aéreas guiadas, drones e mísseis, em um bombardeio que durou quase 15 horas e deixou dois mortos, segundo informou nesta quarta-feira (24) o chefe da Administração Militar Regional, Ivan Fedorov. “Em apenas um dia, duas pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. Sete foram hospitalizadas, duas delas permanecem em estado grave”, afirmou Fedorov em sua conta no aplicativo Telegram. No total, após a terceira noite consecutiva de bombardeios, há 28 pessoas feridas nos hospitais, nove delas em estado grave.
Fedorov indicou que, nos últimos dias, os moradores de Zaporizhzhya apresentaram cerca de 300 denúncias por danos às suas propriedades, o que é “outro sinal de que o inimigo visa os civis e nossa vida aqui, na região próxima ao front”.
*Com informações da EFE
Publicado por Nícolas Robert
