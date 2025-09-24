Rússia nega ter violado espaço aéreo da Otan e critica acusações ‘infundadas’

Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, avaliou que há ‘histeria’ em torno de pilotos que supostamente teriam infringido certas regras, afirmando que ‘a aviação militar respeita todos os regulamentos aéreos’

O Kremlin qualificou nesta quarta-feira (24) de “histeria” as acusações de incursões de aeronaves russas no espaço aéreo de países da Otan, depois de Donald Trump considerar que a Aliança deveria derrubar os aviões russos em caso de violação. “Há histeria sobre nossos pilotos militares que supostamente teriam infringido certas regras e invadido um espaço aéreo”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Essas afirmações são “infundadas”, acrescentou durante sua coletiva diária de imprensa da qual a AFP participou. “Nossa aviação militar respeita todas as regras e regulamentos aéreos”, assegurou.

Na véspera, o presidente dos Estados Unidos opinou que os países da Otan deveriam abater as aeronaves russas que violassem seu espaço aéreo, depois de três incursões de drones ou aviões de combate no território da Aliança em menos de duas semanas. A Rússia negou em cada ocasião qualquer responsabilidade, mas a Otan advertiu na terça-feira Moscou que a “escalada” deve cessar e assegurou estar preparada para se defender por todos os meios.

Na segunda-feira, a Dinamarca teve que fechar o aeroporto de Copenhague após o sobrevoo de drones de origem desconhecida. No início deste mês, Polônia, Romênia e Estônia denunciaram a violação de seu espaço aéreo por aeronaves russas. Na noite de 9 para 10 de setembro, quase 20 drones penetraram na Polônia e caças holandeses abateram três deles, fato inédito na história da Aliança desde sua criação em 1949.

