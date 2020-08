Em gravações, irmã de Trump diz que ele ‘não tem princípios’ e é ‘despreparado’

‘Donald é cruel’, ressaltou Maryanne ao se referir à política de separação de famílias imigrantes que tentavam cruzar a fronteira

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Robert Trump, irmão mais novo do presidente, morreu no último sábado após hemorragias cerebrais, resultado de uma queda



Maryanne Trump Barry, a irmã mais velha do presidente dos Estados Unidos, afirmou que Donald Trump “não tem princípios” e lamentou sua “falta de preparo” para o cargo, segundo gravações secretas obtidas pelo jornal “The Washington Post” e reveladas neste domingo. “Tudo o que ele quer é apelar para a base. Não tem princípios, nenhum”, afirmou a irmã, que tem 83 anos e é aposentada como juíza federal. As gravações foram feitas por Mary L. Trump, a sobrinha do presidente que recentemente publicou o livro “Too Much and Never Enough” (“Demais e nunca suficiente”, em tradução livre), no qual critica duramente o tio.

“Estou falando com muita liberdade, mas você sabe. A mudança de histórias, a falta de preparo, as mentiras”, continuou a ex-juíza federal, de acordo com os áudios divulgados. “É a falsidade de tudo isto. É a falsidade e esta crueldade. Donald é cruel”, ressaltou a irmã do presidente ao se referir à política de separação de famílias imigrantes que tentavam cruzar a fronteira, medida que o governo suspendeu após as críticas geradas.

Não demorou para a Casa Branca emitir um comunicado assinado pelo presidente em resposta à divulgação dos áudios. “Todos os dias sai algo novo. A quem isso interessa? Sinto falta do meu irmão, e continuarei trabalhando duro pelo povo americano. Nem todo mundo está de acordo, mas o resultado é óbvio. Em breve, nosso país será mais forte do que nunca”, sublinhou o mandatário, que tentará a reeleição no dia 3 de novembro. Na sexta-feira passada, Donald Trump, de 74 anos, realizou na Casa Branca um funeral para o irmão Robert, que morreu em 15 de agosto em Nova York, e foi descrito pelo presidente como seu melhor amigo.

* Com EFE