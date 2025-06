Em Haia, Zelensky avalia reunião com Trump como ‘longa e substancial’

Presidente da Ucrânia declarou que encontro abordou questões ‘realmente significativas’, com foco em ‘como alcançar cessar-fogo e paz real’, além da proteção da população civil ucraniana

AFP Volodymyr Zelensky e Donald Trump durante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou a reunião que teve em Haia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “longa e substancial”, e declarou que o encontro serviu para discutir “como alcançar um cessar-fogo e uma paz real” e “como proteger” a população civil ucraniana. “Cobrimos todas as questões realmente significativas”, disse Zelensky em mensagem publicada em suas redes sociais após o encontro, na qual também explicou que dará mais detalhes sobre o conteúdo da reunião posteriormente.

O presidente ucraniano valorizou, após se reunir com Trump, “a atenção e a disponibilidade para ajudar a trazer a paz” que, em sua opinião, o presidente dos EUA está demonstrando. Zelensky havia antecipado antes da reunião que pretendia abordar com Trump a possibilidade de os EUA imporem novas sanções para forçar a Rússia a declarar um cessar-fogo. Outro tema prioritário para ele era pedir pessoalmente a Trump que aceitasse a oferta ucraniana de comprar um novo pacote de ajuda militar aos EUA, que não aprovou nenhum novo envio desde a mudança de governo na Casa Branca e ainda não respondeu à proposta de Kiev.

O governo americano anterior enviava ajuda militar à Ucrânia na forma de doação. Por sua vez, em entrevista coletiva em que fez um balanço de sua participação na cúpula da Otan, Trump disse que “a reunião não poderia ter sido melhor” e afirmou que espera que a guerra termine. “Vou falar com (o presidente russo) Vladimir Putin para ver se podemos pôr fim a isso”, declarou o presidente americano, além de acrescentar que 7.000 soldados russos e ucranianos morreram na última semana na frente de batalha. “É uma loucura, é uma loucura. Agora vou falar com Putin. Tive uma boa reunião com Zelensky e tive reuniões muito boas”, reiterou Trump.

*Com informações da EFE