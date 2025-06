Em meio a guerra com Israel, Irã é atingido por terremoto de magnitude 5,1

Agência de notícias iraniana Tasnim relatou por sua vez uma magnitude de 5,2 e a IRNA disse que não foram registradas vítimas e que houve ‘danos mínimos’

Reprodução Terremoto no Irã em meio ao conflito com Israel



Um abalo sísmico de magnitude 5,1 abalou o norte do Irã nesta sexta-feira (20), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), em plena guerra com Israel. O terremoto ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e cerca de 37 quilômetros a sudoeste da cidade de Semnan, acrescentou o USGS. A agência de notícias iraniana Tasnim relatou por sua vez uma magnitude de 5,2 e a IRNA disse que não foram registradas vítimas e que houve “danos mínimos”. De acordo com a televisão estatal, o sismo foi de magnitude 5,5 e “sacudiu os arredores da cidade de Sorjé, na província de Semnán”. O tremor também foi sentido na capital, Teerã, a cerca de 150 quilômetros de Sorkheh, indicou a mesma fonte.

*Com informação da AFP