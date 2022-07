Em meio a onda de calor extremo, Bombeiros de Londres têm dia mais movimentado desde a 2ª Guerra

As altas temperaturas na Inglaterra causam muitos prejuízos, tanto para os cidadãos como para o Estado. Na última terça-feira, 19, o Corpo de Bombeiros de Londres registrou o dia mais movimentado da corporação desde a Segunda Guerra Mundial por conta dos incêndios florestais. Segundo a mídia britânica, mais de mil incidentes foram registrados em toda a capital, tendo o serviço recebido 2.670 chamadas (sete vezes o normal). Felizmente nenhuma pessoa morreu, mas 40 lojas e casas foram destruídas nas regiões de Wennington, Dagenham e Kenton. No combate ao fogo, 16 bombeiros sofreram ferimentos relacionados ao calor, e dois deles foram levados ao hospital. O comissário assistente da Brigada, Jonathan Smith, revelou que os acontecimentos desta semana evidenciam o aquecimento global. “Os incêndios de ontem são outro exemplo de como estamos sendo cada vez mais desafiados por novos extremos de clima à medida que nosso clima muda, e estamos desenvolvendo estratégias de longo prazo para lidar com mais incidentes como esse no futuro”, declarou.

Firefighters are continuing to battle significant fires across #London this evening. You can help us to prevent more fires:

⚠️Don't have a barbecue or a bonfire tonight

⚠️ Don't leave broken bottles or glass on the ground

⚠️Dispose of cigarettes safely pic.twitter.com/RI1Joje2kn

— London Fire Brigade (@LondonFire) July 19, 2022