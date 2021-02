Em primeira entrevista após deixar a Casa Branca, Trump volta a dizer que houve fraude

Desde o dia da eleição, ex-presidente afirma que houve irregularidades na votação, sem apresentar nenhum fato que comprove sua acusação

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER Trump está em seu clube Mar-a-Lago na Flórida



Em sua primeira entrevista desde que deixou a Casa Branca, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que houve fraude no processo eleitoral que elegeu Joe Biden. A conversa aconteceu pelo telefone com a Fox News. Nela, Trump elogiou o amigo radialista Rush Limbaugh, que morreu nesta quarta, 17, dizendo que ele também acreditava que o republicano havia vencido o pleito. “Rush acreditava que tínhamos ganhado, e eu também. Acredito que ganhamos substancialmente (as eleições), e Rush pensou que tínhamos vencido por volta das 22h que já tinha acabado. Muitas pessoas sentem isso”, disse o ex-presidente, que está em seu clube Mar-a-Lago, na Flórida.

Na conversa, Trump se referiu à apuração em tempo real dos votos. Até a noite da eleição, ele estava em primeiro na eleição, mas foi superado após os votos por correio, a maioria a favor de Joe Biden, terem sido contabilizados. “Não acredito que isso aconteceria com algum democrata, haveria distúrbios por todas as partes se tivesse acontecido com democratas. Não temos o mesmo apoio em certos níveis do Partido Republicano, mas temos pessoas geniais entre os republicanos. Rush sentia que tínhamos ganhado e estava chateado com isso”, afirmou Trump. Desde o dia da eleição, Trump vem dizendo que houve fraude na votação sem apresentar nenhum fato que comprove sua acusação.

*Com informações da EFE