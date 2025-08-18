Em sete meses, EUA revogaram 6 mil vistos de estudantes

Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, disse que cerca de 4 mil dessas revogações de visto foram por violações da lei

EFE/EPA/WILL OLIVER WASHINGTON (Estados Unidos), 20/05/2025.- O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, participa de audiência sobre orçamento na audiência do Comitê de Relações Exteriores do Senado, no Capitólio dos EUA, Washington, DC, EUA, 20 de maio de 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER



O governo dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira (18) que revogou 6 mil vistos de estudantes desde que o secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo há sete meses. “O Departamento de Estado revogou cerca de 6 mil vistos de estudantes por excederem sua estadia no país e por violações às normas, a grande maioria delas relacionadas a agressões, dirigir sob efeito de álcool ou drogas, roubos e apoio ao terrorismo”, disse um funcionário do Departamento de Estado. Ele acrescentou que cerca de 4 mil dessas revogações de visto foram por violações da lei. Rubio, para agradar as bases de direita do presidente Donald Trump, tem se mobilizado com orgulho contra os estudantes, utilizando uma lei obscura que lhe permite rescindir vistos de pessoas que considera irem contra os interesses da política externa dos EUA.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A administração Trump também tem buscado a deportação em massa de pessoas que permanecem ilegalmente nos Estados Unidos. O Departamento de Estado não especificou as revogações de visto por nacionalidade. Rubio prometeu ser agressivo e focar nos estudantes da China. O chefe da diplomacia americana disse em março a repórteres que revogava vistos diariamente, referindo-se a estudantes que são ativistas: “Cada vez que me deparo com esses lunáticos, retiro seus vistos”. Rubio tem apontado particularmente contra estudantes que protestaram contra Israel e acusou os ativistas de antissemitismo, acusações que eles negam.

*Com informações da AFP