Embaixada dos EUA na Arábia Saudita pega fogo após ataque de drones

Reprodução/X/@vibeofislam0 Embaixado dos EUA em Riade é atacada por drone



Um incêndio atingiu na madrugada desta terça-feira (3, data local) a embaixada americana na capital da Arábia Saudita após um ataque com dois drones, informou o Ministério da Defesa do reino. “A embaixada americana em Riade foi atacada por dois drones, o que provocou um incêndio limitado e danos materiais menores no edifício”, indicou um porta-voz do ministério saudita.

Diversas testemunhas relataram à AFP que viram fumaça sobre o edifício. Uma fonte próxima ao Exército saudita disse à AFP, sob condição de anonimato para poder abordar este tema delicado, que sua defesa aérea interceptou quatro drones que tinham como alvo o bairro diplomático de Riade.

A representação de Washington pediu aos cidadãos americanos nas cidades de Riade, Jidá e Dhahran que permaneçam em locais seguros e “evitem comparecer à embaixada até segundo aviso, devido a um ataque contra o local”. Desde o sábado, quando começou a operação militar americana e israelense contra o Irã, foram interceptados mísseis iranianos lançados contra o aeroporto internacional de Riade e uma base aérea que abriga militares dos Estados Unidos.

Reuters: Fire at the American embassy in Riyadh after an explosion pic.twitter.com/8XcOlbdTKj — Moons (@TimmiMoonn) March 3, 2026

EUA e Israel x Irã

Os EUA e Israel bombardearam o Irã na madrugada deste sábado (28). Em retaliação, o governo iraniano disparou mísseis e drones contra o território israelense.

A operação conjunta começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Israel classificou como preventivos. Pouco depois, o presidente Donald Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa em vídeo anunciando operações de combate dos EUA no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

“Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele será seu. Esta será provavelmente a única chance que vocês terão por gerações”, disse Trump. Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais.

Em seu primeiro posicionamento oficial desde o ataque ao Irã no final de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os ataques podem durar mais de um mês. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o republicano apontou que Washington e Tel-Aviv pretendem manter os ataques ao Irã por “quatro a cinco semanas”, se necessário.

“Não será difícil”, acrescentou Trump. “Temos quantidades enormes de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países.”

*AFP