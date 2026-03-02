Israel ataca e desmantela sede da TV estatal iraniana

Segundo a Força Aérea de Israel local funcionava como centro de comunicações do regime terrorista

O Exército de Israel anunciou na madrugada desta terça-feira (3, data local) que “atingiu e desmantelou” a sede da rádio e televisão pública do Irã (Irib), localizada no norte de Teerã. “A Força Aérea de Israel atingiu e desmantelou o centro de comunicações do regime terrorista do Irã”, afirmou um comunicado militar em referência à Irib.

“As atividades que se desenvolviam nesse centro eram dirigidas e executadas pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ao longo dos anos, a Autoridade de Radiodifusão do Irã pediu a destruição do Estado de Israel e o uso de armas nucleares“, acrescentou o texto.

Segundo a mídia iraniana, as duas explosões foram ouvidas perto da sede da emissora. “Há pouco tempo, a Força Aérea Israelense atacou e desmantelou o centro de comunicações do regime terrorista iraniano”, informaram as Forças de Defesa de Israel.

3º dia de Guerra no Oriente Médio

Ataque acontece em meio a escalada da guerra no Oriente Médio. O conflito chegou ao seu terceiro dia nesta segunda, com novos bombardeios trocados entre Israel e Irã e a expansão de novos focos de conflito na região. Durante a madrugada, o Hezbollah, milícia xiita aliada ao Irã, lançou ataques contra o norte de Israel como retaliação à morte do aiatolá Ali Khamenei no sábado (28). O Exército israelense respondeu com bombardeios contra o grupo no sul do Líbano e nos arredores de Beirute. Ao menos 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas, segundo o governo libanês.

O Irã, então, respondeu com novos ataques contra cidades israelenses. Segundo o governo iraniano, foram lançados mísseis contra Haifa e Tel-Aviv e Jerusalém, onde fica o gabinete do premiê Binyamin Netanyahu. Em uma entrevista coletiva, o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, afirmou que a operação contra o Irã está em seus estágios iniciais e que mais forças americanas continuam a chegar ao Oriente Médio, sugerindo uma campanha prolongada. “Este trabalho está apenas começando e continuará”, disse ele.

EUA e Israel x Irã

Os EUA e Israel bombardearam o Irã na madrugada deste sábado (28). Em retaliação, o governo iraniano disparou mísseis e drones contra o território israelense.

A operação conjunta começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Israel classificou como preventivos. Pouco depois, o presidente Donald Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa em vídeo anunciando operações de combate dos EUA no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

“Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele será seu. Esta será provavelmente a única chance que vocês terão por gerações”, disse Trump. Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais.

Em seu primeiro posicionamento oficial desde o ataque ao Irã no final de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os ataques podem durar mais de um mês. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o republicano apontou que Washington e Tel-Aviv pretendem manter os ataques ao Irã por “quatro a cinco semanas”, se necessário.

“Não será difícil”, acrescentou Trump. “Temos quantidades enormes de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países.”

*Com AFP